Невролог раскрыла влияние COVID-19 на память

Врач-невролог "СМ-Клиника" Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни. Специалист раскрыла, какое влияние оказывает COVID-19 на память, пишут "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Бояриновой, коронавирус является длительно воздействующим источником стресса. Болезнь вызывает повышенную тревожность, снижает настроение, а также ухудшает память и другие познавательные функции.

"... Потому что факты уменьшения объема коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века", - заключила невролог.

Эксперт добавила, что коронавирус нейротропен: при попадании в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине он напрямую способен повреждать разные структуры головного мозга. Среди них - лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.