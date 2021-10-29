Два популярных витамина увеличили риск развития рака

Врач Марта Эббинг (Marta Ebbing) из университетской клиники Хаукеланд в Норвегии выяснила, что два популярных витаминов могут увеличить риск развития рака. Об этом говорится в журнале Американской медицинской ассоциации, передает издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты исследования показали, что есть два витамина, которые повышают риск развития рака, - витамин B12 и фолиевая кислота. Так, у пациентов с заболеваниями сердца, принимавших фолиевую кислоту и витамин B12, немного увеличился риск развития рака и смерти по любым причинам в сравнении с пациентами-сердечниками, не принимавшими эти добавки.

По данным исследователей, прием фолиевой кислоты и B12 связывают с повышением риска развития рака на 21 процент, повышением риска смерти от рака на 38 процентов и повышением риска смерти по любым причинам на 18 процентов. Также ученые пришли к выводу, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких.

Ранее диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано. По ее словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.