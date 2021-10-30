Какие проблемы может вызвать тяжелое течение ковид у женщин?

Репродуктивное здоровье женщины, которая перенесла коронавирус в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз, сообщила в пятницу главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина. Она отметила, что особенно это касается женщин старше 35 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Женщины, переболевшие, инфекцией COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста - старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз. То есть <...> выше вероятность, что функции их яичников снизятся", - сказала она на пресс-конференции "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Долгушина отметила, что при этом, негативного влияния вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин не обнаружено.