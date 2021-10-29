Прививка в полтора раза снизила вероятность передачи дельта-варианта коронавируса дома

Британские медики проследили, как дельта-вариант коронавируса нового типа распространяется в домохозяйствах среди вакцинированных и невакцинированных людей. Они пришли к выводу, что прививки снижают вероятность передачи вируса внутри домохозяйства примерно в 1,5 раза. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вакцины защищают пациентов от гибели и заметно снижают вероятность тяжелого течения COVID-19. Однако наши наблюдения показывают, что они не могут полностью предотвратить передачу дельта-варианта вируса внутри домохозяйства. Вероятность этого может особенно сильно вырасти зимой, когда люди начнут проводить больше времени дома", - рассказал один из авторов исследования профессор Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Аджит Лалвани.

Наблюдения показывают, что около 16-35% всех заражений коронавирусом нового типа происходит внутри домохозяйства - в семье, совместной съемной квартире или общежитии. В новой работе Лалвани и его коллеги решили выяснить, как именно ведет себя в подобных условиях дельта-вариант SARS-CoV-2.

В их исследовании участвовало более 600 британцев, которые до его начала перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме. В ходе эксперимента 163 из них заразились COVID-19. Среди зараженных были как привитые (одной и двумя дозами), так и непривитые. Ученые проследили, как часто люди, с которыми они контактировали, заражались COVID-19.

Оказалось, что участники исследования за время болезни контактировали с двумя сотнями человек. Они успели заразить около пяти десятков домочадцев и других людей, значительная часть которых была вакцинирована. Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, как часто вирус распространялся в полностью привитых и невакцинированных домохозяйствах.

Как оказалось, применяемые в Британии вакцины примерно в 1,5 раза снижали вероятность передачи вируса от одного члена домохозяйства к другим. Это выражалось в том, что в непривитых домохозяйствах подобные заражения происходили в 38% случаев, тогда как при наличии прививок эта вероятность падала до 25%.

Подавляющее большинство заражений произошло в тех привитых домохозяйствах, члены которых получили вакцину за 100 дней или ранее до того, как у них был продиагностирован COVID-19. Это, по мнению Лалвани и его коллег, говорит о том, что регулярная ревакцинация позволит заметно снизить частоту передачи коронавируса внутри домохозяйств.