https://news.day.az/medicine/1397448.html COVID-19 приводит к нарушениям слуха
COVID-19 приводит к нарушениям слуха
Коронавирусное заболевание может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Авторы работы изучили воздействие COVID-19 на клетки внутреннего уха человека и выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.
Ученые воспроизвели в лаборатории модель внутреннего уха с использованием редких тканей. Помимо этого, они наблюдали за группой из десяти больных COVID-19: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть - на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.
"Поначалу такое тестирование было недоступно для пациентов с диагнозом Covid-19, которые имели более опасные осложнения и не обращали внимания на снижение слуха или шум в ушах. Мы до сих пор не знаем, какова заболеваемость, но результаты действительно требуют повышенного внимания к аудиовестибулярным симптомам у людей, перенесших коронавирусную болезнь", - рассказала Константина Станкович, профессор Фонда Бертарелли и заведующая кафедрой в Медицинской школе Стэнфордского университета.
Теперь исследователи хотят использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.
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