Немецкие ученые бьют тревогу из-за нового штамма коронавируса, на который не действуют вакцины

Команда ученых из Германии бьет тревогу о новом штамме коронавируса А.30, на который не действуют антитела, индуцированные вакцинами Pfizer и AstraZeneca.



Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", лабораторные исследования генома штамма показали, что первый его случай был зарегистрирован в Танзании. Позже в Анголе и теперь несколько случаев в Швеции.

Согласно исследованием свойств штамма, у него наилучшая способность обходить антитела указанных прививок и проникать в клетки почек, печени и легких.

Наибольшее беспокойство ученых вызывает тот факт, что ВОЗ до сих пор не внесла штамм А.30 в свой список повышенного внимания. Пока случаев считается недостаточно.