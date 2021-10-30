В США испытают вакцину от одного из видов рака

В США начнутся испытания вакцины от трижды негативного рака молочной железы. В них примут участие от 18 до 24 женщин, у которых болезнь находится в ремиссии. В пресс-релизе на сайте Кливлендской клиники сообщается, что вакцину будут вводить три раза с интервалом в две недели, а завершатся испытания в сентябре 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Рак молочной железы в 2020 году стал самым распространенным видом рака по числу новых случаев: его выявили у 2,26 миллиона человек.

Также в 2020 году зарегистрировали 685000 случаев смерти от него. Один из наиболее агрессивных видов рака молочной железы - трижды негативный (triple negative), он плохо отвечает на существующее лечение.

Дело в том, что на клетках такого рака нет рецепторов к эстрогенам (ER), прогестерону (PR) и HER-2 (эпидермальному фактору роста), которые являются мишенью для противораковой терапии.

Ученые искали молекулярные маркеры, характерные только для клеток трижды негативного рака молочной железы, и обнаружили, что белок альфа-лактальбумин, который обычно вырабатывается при лактации, присутствует также в клетках трижды негативного рака.

Американские медики во главе с Винсентом Туохи (Vincent K. Tuohy) из Кливлендской клиники создали вакцину, содержащую рекомбинантный альфа-альбумин вместе с адъювантом, который усиливает иммунный ответ.

Вакцину испытали на мышах: препарат подавлял рост уже существующей опухоли, а также предотвращал ее появление с нуля.

Теперь Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило провести клинические исследования вакцины у женщин с раком молочной железы. В них будут участвовать от 18 до 24 пациенток, которые прошли лечение от трижды негативного рака молочной железы и находятся в ремиссии, но у них высокий риск рецидива болезни. Вакцину пациенткам введут три раза с интервалом в две недели. Исследования планируют завершить в сентябре 2022 года.

В будущем ученые также хотят испытать вакцину на здоровых женщинах с высоким риском развития трижды негативного рака молочной железы из-за мутаций в генах BRCA1 или BRCA2. До ее внедрения в клиническую практику пройдут годы - препарат должен доказать, что предотвращает развитие рака груди, а также не имеет серьезных побочных эффектов.

Ранее на людях испытали вакцину от колоректального рака. У половины участников после вакцинации выработались антитела или специфичные Т-киллеры.