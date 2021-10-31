Врач рассказала, как предотвратить и остановить выпадение волос

Врач-трихолог, то есть специалист по волосяному покрову головы человека, Елены Юцмюц рассказала, как предотвратить и остановить выпадение волос, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Юцмюц, самым главным фактором хорошего и правильного роста волос, который, конечно, исключает ранее выпадение, является своевременное получение организмом всех нужных витаминов и питательных веществ. Поэтому если человек ведет здоровый образ жизни, правильно питается и не имеет генетических предрасположенностей, то "строительных элементов" для волос ему будет более чем достаточно.

Если же человек понимает, что в его организме чего-то не хватает, он может попробовать восполнить нехватку витаминов самостоятельно. К сожалению, не все витамины можно принимать без назначения врача, однако пара таких веществ все же существует.

"Для роста волос, во-первых, необходимо, чтобы в организме была правильная среда, PH. Для этого надо ежедневно пить овощные соки. Это очень полезно для роста волос. Любому человеку хорошо подходит Омега-3, содержащая много витамина E, некоторые идут с витамином D, что является основой здоровья волос", - цитирует РИА ФАН слова трихолога.