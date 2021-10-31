Диетолог назвал вызывающие срывы опасные продукты

У каждого человека существуют определенные продукты-триггеры, из-за которых можно потерять контроль над пищевым поведением. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Их ("срывных" продуктов) не бесконечное количество, обычно хватает пальцев на одной руке, чтобы их посчитать. Но это такие "пищевые грабли", на которые мы наступаем снова и снова. Как правило, к сожалению, это не морковка, а что-то жирное, сладкое и соленое", - отметил Обложко.

"Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный", - добавил эксперт.

Для того, чтобы избежать срыва из-за такой еды, нужно следовать двум правилам. Так, по словам диетолога, вызывающие срывы продукты легче не начинать есть, чем остановиться. Во-вторых, желание съесть этот продукт будет слабее, если его дольше не употреблять.