Иммунолог назвал продукты, от которых лучше воздержаться в пандемию коронавируса

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов. Об этом он рассказал в эфире "Первого канала", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продеус подчеркнул, что у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущих сидящий образ жизни, возрастает риск вероятности тромбоза. Им не следует употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может стать причиной образования тромба, утверждает врач.

"Три продукта (с наибольшим содержанием витамина К) - это петрушка, шпинат и базилик. <...> Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <...> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", - отметил Продеус.