Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния

Потеря обоняния может нести угрозу жизни человека. Таким мнением поделился врач и телеведущий Евгений Комаровский, пишет 5-tv.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опасности, которые подстерегают людей из-за потери обоняния, это, во-первых, невозможность установить по запаху свежесть и качество еды, указал врач. Комаровский призвал родных и близких на время таких последствий COVID-19 проверять еду человека за него.

Во-вторых, запах часто предупреждает об опасности. Например, о пожаре или тлеющей проводки.

Последняя угроза стала актуальна с приходом холодов. Врач напомнил, что людям не с восстановившемся обонянием надо чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма.