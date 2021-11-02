Эксперты рассказали, когда онкобольным лучше прививаться от ковида

Онкологические заболевания не являются противопоказанием против вакцинации от коронавируса, а лучшим способом обезопасить себя остается прививка. Однако прививаться болеющим раком рекомендуется до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания, заявили опрошенные ТАСС эксперты, передает Day.Az.

"Сегодня не считается, что онкозаболевание является противопоказанием для вакцинации. И на сегодняшний день ограничений для больных онкологией нет, кроме тех, кто находится на химиотерапии - им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться", - рассказал ТАСС врач-онколог Аркадий Аксененко.

По его словам, химиотерапия вызывает ослабление организма и иммунитета из-за токсичного действия. "Она ухудшает функции сердца, легких, почек. Но когда проходит время - месяц после химиотерапии, - когда человек начинает себя нормально чувствовать и первые токсические реакции уходят, то тогда привиться можно. В идеале, конечно, лучше привиться до курса химиотерапии, нежели делать это после", - добавил он.

С ним согласился президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев. "Онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или которые не получают интенсивное лечение, они должны быть привиты", - отметил он.

Румянцев пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, поэтому для онкобольных, чье здоровье ослаблено, она необходимо. "Так, например, мы в своей практике руководствуемся детским календарем прививок, в котором закреплено до 15 прививок. Если у нас ребенок заболевает онкологическим заболеванием, мы острую фазу пролечиваем. А когда заканчивается интенсивная фаза лечения и начинается поддерживающая, мы сразу детей прививаем", - подчеркнул он.

Также и взрослых онкобольных ежегодно прививают от гриппа, только если пациенты не находятся в острой фазе лечения, добавил Румянцев.

"Все остальные рекомендации такие же, как и для обычных людей. Поскольку этот вирус циркулирует в среде активно, и последний штамм вируса очень контагиозный - вызывает заражения 8-10 человек от одного объекта, а вот уханьский вирус заражал двух. Поэтому здесь крайне важны средств индивидуальной защиты - носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки", - отметил он.

Аксененко в свою очередь добавил, что также онкобольным нужно ограничить социальные контакты в период нерабочих дней, особенно, если они находятся в стадии восстановления после интенсивной терапии.