Эксперты отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Вакцинированные от коронавируса в случае заболевания практически не страдают долгосрочными последствиями в отличие от людей, не сделавших прививку, заявляют специалисты Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов, выступая в российском обществе "Знание", специалисты наблюдают у переболевших COVID-19 долгосрочные последствия для здоровья. В частности, снижение успеваемости студентов, а также падение трудоспособности коллективов в связи с понижением когнитивных способностей и проблем с памятью.

"У того, у кого вакцинная защита была пробита вирусом и человек переболел, у него таких последствий мы не видим. Потому что иммунитет, уже тренированный вакциной, помог ограничить распространение ковида по организму - чаще всего этот человек болеет именно в виде респираторной инфекции, то есть покашлял, почихал - все. Вирус не смог расползтись по организму во внутренние органы, в кишечник и так далее, потому что иммунитет его ограничивает на месте", - отметил Семенов.

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подтвердила, что те, кто вакцинировался, а затем переболел, они практически не отмечают никаких долгосрочных последствий. "То есть нет генерализации процесса и нет, скорее всего, вирусной персистенции (способности патогенных видов микроорганизмов к длительному выживанию в организме хозяина - ИФ) длительной", - сказала Пшеничная.

Как сообщила замдиректора московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, отсутствие долгосрочных последствий после болезни у ранее привитых связано это с тем, что вирус задерживается сформированными после вакцинации антителами на слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

"То есть иммунитет ограничивает его (вирус - ИФ) в носоглотке. И у вакцинированных нет, как правило, распространения на нервную систему, на сердечно-сосудистую систему, легкие крайне редко поражаются у вакцинированных. В этом принципиальное отличие течения заболевания у вакцинированных", - сказала Руженцова.

По ее словам, проблемы с памятью и сообразительностью возникают в том числе у людей, которые перенесли заболевание легко. "Самая большая проблема в том, что когда проходят основные симптомы ковида, то эти нарушения нередко остаются на очень длительный период. И наши пациенты нередко говорят, что жизнь практически разделилась на "до" и "после" ковида", - сообщила она.