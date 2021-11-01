Ученые научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19 за 15 секунд

Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд, сообщает "Алтайская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Российские специалисты Sciberia представили методику, которая почти с 99-процентной точностью определяет пораженные коронавирусом легкие. Технология позволит снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: сейчас на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30-40 минут.

Разработка уже применяется в четырех больницах Якутии. Эксперты надеются, что методика поможет спасти сотни жизней в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.