Дерматовенеролог рассказала о необычном постковидном синдроме

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала о необычном постковидном синдроме в беседе с телеканалом "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказала врач, последствия болезни могут проявиться в виде тяжелого акне. "Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк", - описала она. Специалист напомнила, что во время первой волны COVID-19 описывались симптомы в виде высыпаний на ногах, а иногда и на лице.

Скорогудаева отметила, что вирус попадает в организм через легкие, однако позже циркулирует по всему телу. "В частности, вот эти явления васкулита могут регистрироваться, но не в таком большом проценте. Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды", - добавила она.