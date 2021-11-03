Иммунолог назвал влияющие на выработку антител после вакцинации продукты

На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд продуктов. Их назвал педиатр-иммунолог Андрей Продеус, сообщается на сайте Роспотребнадзора "Здоровое питание", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию - печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е - в масле зародышей пшеницы", - заявил Продеус.

Он добавил, что для болеющих астмой, атопическим дерматитом или аллергией для лучшего действия прививки не рекомендуется употреблять копчености, шоколад, цитрусовые или выдержанные сыры до вакцинации. Из-за этих продуктов ответ иммунитета может быть избыточным.

Продеус подчеркнул, что до и после вакцинации нельзя употреблять алкоголь, так как лимфоциты не смогут распознать вакцину и дать организму команду вырабатывать антитела.

"Поэтому за три дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после в течение 3-5 дней", - заключил он.