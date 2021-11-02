Назван защищающий от коронавируса уровень антител G

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина назвала защищающий от коронавируса уровень антител G. Ее слова во вторник, 2 ноября, приводит 74.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она пояснила, что на сегодняшний день по этому поводу существуют достаточно подробные разъяснения от компании "Вектор-Бест", которая является производителем количественного теста SARS-Cov-2-IgG.

"Если в результате анализа IgG определяется от 50 до 150 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность вашего иммунитета - 50 процентов, если выше 160 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность - 95 процентов", - рассказала профессор и уточнила, что если этот показатель опускается ниже 10, антител к COVID-19 в крови нет.

По данным оперштаба на 2 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране за все время составило 8 593 200. За 24 часа скончались 1178 человек - это новый антирекорд с начала пандемии.