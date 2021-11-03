Доктор Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на несколько популярных вопросов о вакцинации от коронавируса. Советы он опубликовал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, вакцинация поможет уберечь от тяжелых последствий заболевания и максимально минимизирует риск заражения близких. Он призвал выбрать любую доступную российскую вакцину, а также уточнил что после нее допустимо прививаться препаратами от Moderna или Pfizer.

Врач отметил, что в настоящее время по "Спутнику V" пока накоплено больше всего положительных данных.

Мясников напомнил, что переболевшим COVID-19 также нужно вакцинироваться - примерно через полгода. Кроме того, по словам врача, следует прививаться подросткам и беременным женщинам, которые относятся к группам риска - страдают от ожирения, астмы, диабета, онкологии, хронических болезней почек, печени.

По мнению медика, проверяться на антитела после вакцинации не обязательно - это "малоинформативный анализ, плохо коррелирующий с уровнем реальной защиты".

Мясников также призвал не верить сомнительным источником данных о коронавирусе и вакцинам от него.