В ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома рассказал, почему может продолжать расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией даже при массовой вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, люди ошибочно считают, что вакцинация двумя дозами окончательно защитит их от заражения COVID-19. В результате вакцинированные начинают пренебрегать мерами безопасности.

Негативно сказывается, в том числе, отказ со стороны привитых пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

"С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещения, вроде ресторанов, баров и так далее", - уточнил профессор.

Мас-Кома добавил, что антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время. Например, на выработку может уйти несколько месяцев.

Профессор объяснил, что в организме человека формируются клетки памяти, способные распознавать коронавирус. Тем не менее из-за высокой заразности дельта-штамма организму человека не всегда удается своевременно распознать угрозу и сработать, начав вырабатывать антитела, нейтрализующие вирус, заметил эксперт.

Эпидемиолог ВОЗ подчеркнул, что пока не было найдено штаммов COVID-19, которые превосходили бы по заразности "дельта".