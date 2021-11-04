The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал статью, в которой подтверждается высокий уровень безопасности российской однокомпонентной противокоронавирусной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования", - говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт".