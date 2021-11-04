Найдено антитело, способное противостоять разным коронавирусным инфекциям

Исследователи Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле обнаружили и проанализировали антитело, ограничивающее тяжелое течение инфекций различных коронавирусов. Об этом говорится в сообщении UNC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям", - утверждает соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Эксперты проанализировали кровь пациента, зараженного оригинальным вирусом SARS-CoV-1 в начале 2000-х годов, и больного COVID-19.

Из общего количества 1700 антител 50 были способны связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, провоцирующим COVID-19.

В частности, было обнаружено одно особенно мощное антитело, которое могло связываться со множеством коронавирусов животных.

"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате оно может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", - добавил Хейнс.

Тестирование антитела на мышах показало, что оно может блокировать и минимизировать возникающие инфекции.