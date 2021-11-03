Врачи сообщили об опасном последствии бессонницы

Бессонница может быть потенциальным фактором риска кровоизлияния в мозг при разрыве аневризмы, сообщают исследователи из Каролинского института в Стокгольме. Подробности они раскрывают в статье в журнале Journal of the American Heart Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аневризма - выпячивание сосудистой стенки, которое встречается в мозге у 3% людей. Аневризма обычно не имеет симптомов, но при разрыве может стать причиной быстрой смерти. Среди известных факторов риска разрыва аневризмы - высокое кровяное давление и курение, но, по-видимому, нехватка сна тоже может играть немалую роль.

Исследователи собрали данные о почти 6300 случаях аневризмы сосудов мозга и о 4200 случаях мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Как оказалось, генетическая предрасположенность к бессоннице была связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния вследствие ее разрыва.