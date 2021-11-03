Иммунолог назвал группы детей с более тяжелым течением COVID-19

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU назвал группы детей, которые чаще всего подвержены более тяжелому течению COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам специалиста, дети с выраженными хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами, тяжелее переносят коронавирус. Врач пояснил, что речь идет об иммунодефицитах первичных, но, главным образом, и вторичных, потому что они встречаются чаще.

"Это, например, дети, получающие глюкокортикостероидную терапию, с аутоиммунными заболеваниями, находящиеся на лечении онкологических заболеваний, получающие или получавшие химиотерапию", - пояснил Крючков.

Он подчеркнул, что есть ряд болезней, при которых у детей может развиться тяжелое течение коронавируса. Речь идет об ожирении или тяжелых заболеваниях. "Это пороки сердца непрооперированные, поражение почек, нервной системы, ДЦП. Любые тяжелые заболевания являются факторами значительного риска", - сказал врач.

При этом Крючков отметил, что это не значит, что дети без выраженных заболеваний смогут избежать тяжелого течения COVID-19. Иногда может быть и так, что ребенок без видимых проблем со здоровьем переносит инфекцию тяжело.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в 5 раз для вакцинации подростков и в 10 раз - для детей младшего возраста. По его словам, ученым удалось подобрать дозу препарата от COVID-19, которая будет эффективна и в то же время безопасна для детей.