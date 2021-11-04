Медики рассказали о влиянии коронавируса на клетки мозга

Медики из Германии и Бельгии по итогам научной работы, опубликованной в журнале Cell заявили, что коронавирус безопасен для клеток мозга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые изучили аносмию - потерю обоняния, которые врачи считают одним из основных симптомов COVID-19. Ими были проанализированы данные 85 пациентов, включая скончавшихся через несколько дней после заражения.

Эксперты пришли к выводу, что главными объектами заражения SARS-CoV-2 в обонятельном эпителии носовой полости человека становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки. Ученые не нашли доказательств тому, что коронавирус заражает отвечающие за обоняние сенсорные нейроны.

"Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась не затронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - рассказали они о влиянии коронавируса на клетки мозга.

Исследование опровергает ранее выдвинутые предположения, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки.