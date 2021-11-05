Врачи рассказали о смертельной опасности пятен на языке

Британские медики рассказали, что красные или белые пятна на языке и во рту могут сигнализировать о смертельной опасности. Об этом сообщает издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врачей, подобные пятна могут быть признаком рака ротовой полости. Они объяснили, что об онкологии могут также свидетельствовать незаживающие в течение нескольких недель язвы, аномальная шишка на шее и постоянные боли в ушах или горле. Помимо этого, эксперты подчеркнули, что на данное заболевание могут указывать проблемы с глотанием или изменение речи.

При возникновении подобных симптомов врачи советуют обратиться к соответствующему специалисту. Тем не менее, они отмечают, что такие признаки могут появляться и при других болезнях.

Ранее онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае заявили, что паразит Toxoplasma gondii помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями. По словам медиков, они нашли эффективный способ лечения рака. Паразит живет в клетках хозяина и способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. В ходе эксперимента китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению.