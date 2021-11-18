Ученые из США выяснили, какие животные могут переносить коронавирус

Американские ученые узнали, какие животные могут переносить кононавирусную инфекцию, построив для этого трехмерные модели между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами. Об этом сообщает издание The Scientist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для исследования были применены методы машинного обучения, влияние COVID-19 на организм оценивали на моделях свыше 5 тыс. млекопитающих.

Экспертами были отобраны порядка 500 видов, которые могут заразиться и переносить вирус и с которыми регулярно контактируют люди.

В числе зверей были дикие: пятнистый олень или азиатский буйвол (на которых охотятся) и домашние кошки.

Специалисты Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке уверены, что для предотвращения новых волн пандемии и появления новых опасных штаммов надо поставить под контроль все возможные контакты между животными, способными распространять коронавирус.

Попали в список потенциальных переносчиков COVID-19 норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины и домашние кошки.

В ходе экспериментов были объединены экологические и биологические характеристики видов с данными трехмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2).

"ACE2 очень хорошо сохраняется у позвоночных, потому что он настолько важен для контроля таких вещей, как кровяное давление", - добавили авторы исследования.