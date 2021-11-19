Врач связал высокую смертность пациентов с COVID-19 с запоздалым лечением

Высокая смертность пациентов с коронавирусом в России связана с запоздалыми диагностикой и лечением заболевания. Об этом заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радиостанции Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу", - объяснил российский врач.

Он подчеркнул, что прибывший к пациенту медик берет ПЦР-тест и только после его результатов назначает лечение. Перед началом лечения проходит в среднем неделя, заявил специалист.

Жемчугов отметил, что снизить смертность от коронавируса возможно, если люди будут обращаться к врачам при первых симптомах ОРВИ - тогда им сделают тест на COVID-19 и грипп. Это позволит своевременно оказать нужную помощь, считает инфекционист.

В России второй день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19. В четверг, 18 ноября, сообщалось, что за сутки в стране умер 1251 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировали 260 335 летальных исходов. Больше всего смертей в Москве (94), Санкт-Петербурге (79) и в Московской области (62).