Доктор Мясников назвал опасный для детей препарат

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал назвал аспирин опасным для детей препаратом. Медик объяснил, что его применение несовершеннолетними может вызвать астму, отек мозга и печени. Выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, аспирин противопоказан детям до 13 лет. Он предупредил об опасных последствиях лекарственного средства и настоятельно рекомендовал не использовать его, чтобы сбивать температуру у ребенка. Специалист отметил, что препарат может спровоцировать развитие синдрома Рея, который характеризуется отеком мозга и печени, а также астму.

"Вы не должны давать аспирин, потому что это может вызвать синдром Рея. И это очень опасная ситуация, поэтому аспирин детям противопоказан. Плюс мы знаем, что аспирин может провоцировать астму", - обратился врач к родителям, которые используют препарат как жаропонижающее средство.