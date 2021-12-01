Психиатр раскрыл опасность антидепрессантов

Психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко рассказал, чем опасно употребление антидепрессантов. По его словам, самостоятельный прием таких препаратов без назначения врача грозит нарушениями для физического и духовного состояния человека, передает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

Савенко подчеркнул, что антидепрессанты должен назначать "узкий специалист" - психиатр. По его словам, важно знать противопоказания для приема конкретных средств, поскольку комбинация психотропных препаратов является "целой сложной наукой". Эксперт раскрыл опасность антидепрессантов: их употребление в некоторых случаях приводит к тревоге и суициду.

"Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти навстречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста", - объяснил Савенко.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова добавила, что привыкание к антидепрессантам происходит за месяц, поскольку требуется плавный вход и выход из этих препаратов. В противном случае могут появиться расстройства сна, дополнительные тревоги, необоснованные страхи и расслабленность, ведущая к потере мотивации. "Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психические расстройства", - подчеркнула специалист.