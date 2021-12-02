The Mirror рассказала о необычных симптомах рака легких

О новообразовании в легких может свидетельствовать боль в плечах или руках. Помимо этого, как сообщает Mirror одним из относительно распространенных симптомов рака на ранних стадиях является сухость кожи пальцев рук, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие симптомы могут возникнуть из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, связанных с легкими. Помимо болей и слабости в мышцах, больные часто жалуются на покалывания в конечностях, что также связано с недостаточным кровообращением.

Среди других симптомов, с помощью которых можно диагностировать онкологические заболевания в легких, издание отмечает непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода и боль при вдохе, апатия и сонливость.