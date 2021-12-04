Врач связал наличие бороды с риском заболеть раком

Хирург и преподаватель Университета Сандерленда Каран Рангарджан в своем TikTok-аккаунте рассказал о неожиданной пользе ношения бороды. В ролике он объяснил, что мужчины с бородой менее подвержены заражению бактериальными инфекциями. Врач также связал наличие бороды со снижением риска заболеть раком, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Специалисты сравнили работников больницы с бородой и без нее. Исследование показало, что чисто выбритые лица в три раза чаще сталкиваются с опасной бактерией метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)", - заявил доктор. Он объяснил, что бактерия устойчива ко многим широко используемым антибиотикам, и вылечиться от нее сложнее, чем от многих других инфекций. "Результат может быть связан с тем, что бритье создает повреждения, которые являются идеальной питательной средой для этих бактерий", - предположил он.

Кроме того, врач отметил, что борода снижает риск возникновения рака кожи и солнечных ожогов. По его словам, научно доказано, что наличие волос на лице уменьшает воздействие ультрафиолетового излучения на треть по сравнению с чистыми выбритыми лицами. При этом он призвал не отказываться от солнцезащитного крема.

По словам специалиста, борода также может обеспечить мужчинам мягкую кожу. "Это происходит потому, что борода не только защищает кожу от старения, блокируя попадания солнечных лучей, но и также действует как барьер, который не позволяет вам постоянно прикасаться к коже лица", - отметил Рангарджан.