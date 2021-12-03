Ученые связали частый пульс с высоким риском развития деменции

Слишком частый пульс может говорить о повышенном риске развития деменции, установили нейробиологи из Каролинского института. Об этом они сообщили в статье в журнале Alzheimer & Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении 12 лет исследователи отслеживали частоту сердцебиения в состоянии покоя у 2147 человек в возрасте 60 лет и старше. Как выяснилось, при пульсе выше 80 ударов в минуту риск развития деменции был в среднем на 55% выше, чем при 60-69 ударах в минуту.

Причины, по которым частый пульс связан с деменцией, не изучались, но у исследователей есть несколько возможных объяснений. Дело может быть, в частности, в сердечно-сосудистых заболевания, жесткости артерий и нарушениях симпатической и парасимпатической нервной деятельности.

К 2050 году число людей с болезнью Альцгеймера может увеличиться до 139 млн, напоминают ученые. Понимание факторов риска и борьба с ними позволит сократить это число или, по крайней мере, отдалить наступление болезни.