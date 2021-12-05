Биологи открыли гены заикания

Ученые из Государственного университета Уэйна в Детройте и Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили в организме гены, отвечающие за заикание, пишет Human Genetics and Genomics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Государственного университета Уэйна привлекли к научной работе более 1,8 тысячи человек с заиканием. Среди них были 250 семей, где заикание встречалось минимум в трех поколениях. Анализ данных позволил открыть гены заикания. Ученые сочли, что для точного определения этих генов выборка должна быть больше.

Тогда им помогли биологи из Вандербильтского университета, имеющие хранилище генетической информации BioVU. Были проанализированы десятки тысяч образцов ДНК. Так как заикание редко указывали в медицинских документах, ученые ориентировались на заболевания, при которых оно обычно наблюдается. К примеру, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутоиммунные реакции и некоторые инфекции.

Нейросети позволили выявить генетический вариант rs12613255 рядом с геном CYRIA у европейцев и мутацию гена ZMAT4 у африканцев. Они были связаны с риском развития заикания. Также с этим недугом оказались связаны гены, регулирующие выработку половых гормонов, и ген, ранее ассоциированный с аутизмом.