Врач предупредила о смертельной опасности при злоупотреблении витаминами

Витамин А, который традиционно считается эффективным средством против онкологии, может привести к появлению новообразований. Об этом рассказала врач Елена Соломатина в интервью газете "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она напомнила, что любое лекарство необходимо принимать в меру, а передозировка может привести к серьезным осложнениям. Так, по ее словам, излишнее употребление витамина С может привести к образованию в почках камня, а также у человека может появиться аллергическая реакция. При этом эксперт отметила, что витамин С растворяется в воде, выводится почками и накопить его сложно.

Однако витамин D плохо растворяется в воде и выводится печенью, как и витамин Е. Оба этих витамина могут вызвать негативную реакцию организма, подчеркнула Соломатина.

Специалист добавила, что особенно осторожными с витаминами необходимо быть беременным женщинам, поскольку некоторые синтетические добавки могут спровоцировать выкидыш или уродства ребенка.