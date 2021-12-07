Врачи предложили новый способ лечения ожирения

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и исследователи из Имперского колледжа Лондона предложили бороться с ожирением, ухудшая кровоток в желудке и тем самым останавливая выработку гормона голода. Подробнее об этом сообщается на сайте колледжа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грелин - один из гормонов, регулирующий чувство насыщения. Уменьшение притока крови ко дну желудка снижает выработку грелина, и пациенты с ожирением после блокирования кровотока теряют в среднем 10% веса, а многие - еще больше.

Врачи предлагают использовать эту процедуру вместо классических бариатрических операций. Для этого понадобится сделать небольшой разрез в паху или на запястье и через кровеносные сосуды провести к желудку зонд. Процедура будет проводиться под местной анестезией всего за 40 минут. Такой подход куда менее травматичен, чем хирургическое уменьшение желудка, отмечают его создатели, но результат будет аналогичным - тяга к перееданию уменьшится, и вес начнет снижаться. Способ врачи назвали бариатрической эмболизацией.

Сейчас врачи набирают добровольцев с выраженным ожирением (ИМТ от 35 до 50), чтобы выяснить, действительно ли вмешательство приносит результат, или это просто эффект плацебо. Все участники пройдут через процедуру, но половине врачи уменьшат приток крови к желудку, а половине просто введут немного физраствора. Наблюдения за добровольцами будут продолжаться год. Если бариатрическая эмболизация себя оправдает, она позволит снизить вес в том числе и тем людям с ожирением, у которых есть противопоказания к операции по уменьшению объема желудка.