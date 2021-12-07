Ученые связали удаление катаракты со снижением риска развития деменции

Удаление катаракты связано с более низким риском развития деменции, установили специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые на протяжении в среднем 7,8 года наблюдали за 3038 пожилыми людьми с катарактой или глаукомой. На момент начала исследования ни у кого из них не было диагностированной деменции, к концу она развилась у 853 из них. Почти половина участников также перенесла операцию по удалению катаракты. Как выяснилось, у них впоследствии деменция развивалась примерно на 30% реже. Хирургическое лечение глаукомы, однако, положительного эффекта не давало.

Почему именно это происходит, пока неясно. Исследователи полагают, дело может быть в более качественном получении информации от органов чувств, что благотворно сказывается на работе мозга и снижает риски деменции. Также, возможно, эффект связан с большим поступлением синего света - чувствительные к нему нейроны сетчатки также связаны с циклами сна и когнитивными функциями.

Возрастные заболевания глаз уже давно связывают с повышенным риском развития деменции, напоминают исследователи. Дальнейшие наблюдения, возможно, позволят найти новые способы предотвращения или замедления развития слабоумия.