В крови молодых мышей нашли белок, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Американские молекулярные биологи выяснили, что в крови молодых мышей содержится необычно большое количество белка CLU, способного подавлять воспаления в мозге и улучшать работу нервных клеток. Его инъекции замедлили развитие болезни Альцгеймера у пожилых грызунов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Гарвардского университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Молекулы этого вещества соединяются с рецепторами на поверхности клеток сосудов головного мозга. Эти клетки очень часто находятся в воспаленном состоянии в мозге пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Белок CLU подавляет эти воспаления и отдаляет развитие первых симптомов деменции", - заявил профессор Гарвардского университета (США) Тони Висс-Корэй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В 2005 году гарвардские биологи обнаружили, что соединение кровеносных систем молодых и пожилых крыс привело к омоложению мозга последних. Эти опыты породили массу споров насчет того, что именно изменилось в работе мозга и кровеносной системы. Изначально ученые считали, что молодая кровь омолодила мозг пожилых животных, но впоследствии они пришли к выводу, что этот эффект был связан с отсутствием в ней веществ, которые присутствуют в старой крови и ухудшают работу нервных клеток.

В своей новой работе профессор Висс-Корэй и его коллеги обнаружили, что молодая кровь все же содержит в себе вещества, способные напрямую улучшать работу мозга и препятствующие развитию возрастных нейродегенеративных заболеваний. Они пришли к такому выводу в ходе опытов на мышах, часть из которых вела активный образ жизни, а другие почти не двигались.

Замедление старения мозга

Ученых интересовало то, как постоянные добровольные физические нагрузки, в том числе многочасовой бег в колесе, влиял на химический состав крови мышей, их общее состояние здоровья и активность мозга. Как показали эти наблюдения, постоянные упражнения привели к переменам в характере работы свыше двух тысяч генов и к сдвигам в концентрации 250 белков и прочих компонентов крови.

В дополнение к этому, биологи обнаружили, что инъекции плазмы крови мышей-"спортсменов" значительно улучшили состояние мозга их соседей, которые вели сидячий образ жизни. Это открытие заставило профессора Висс-Корэя и его коллег детально изучить различия в составе крови и попытаться выделить те белки молодой крови, которые были связаны с омоложением мозга.

Оказалось, что ключевую роль в этом процессе играл белок CLU, который вырабатывается печенью в ответ на появление различных воспалительных процессов в организме. Его концентрация в крови, как выяснили ученые, была заметно выше нормы у молодых мышей и у тех грызунов, которые поддерживали высокий уровень физических нагрузок, а при наступлении старости она сильно снижалась.

Последующие опыты показали, что инъекции этого белка заметно улучшили состояние мозга пожилых мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера, а также замедлили появление ее первых симптомов. Схожим образом, как предполагают профессор Висс-Корэй и его коллеги, CLU и его искусственные аналоги будут влиять и на мозг человека, что ученые планируют проверить в ближайшее время в ходе наблюдений за пожилыми добровольцами.