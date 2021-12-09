В Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма

Нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса могут три дозы прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. Двукратной вакцинации может быть недостаточно. Об этом сообщается на сайте Pfizer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования, сыворотка, которая была взята у пациентов спустя месяц после того, как они привились бустерной дозой, способна нейтрализовать омикрон-штамм на уровне, наблюдающемся после двух доз. Речь идет о противодействии спайковому белку "дикого" типа коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в сыворотках людей, которые получили только две дозы вакцины, в среднем более чем в 25 раз снижен титр нейтрализации против нового варианта COVID-19 по сравнению с "диким" типом. Это доказывает, что двух доз вакцины производства компаний может быть недостаточно, чтобы защититься от омикрон-штамма.

При этом в компаниях отметили, что привитые двумя дозами препарата могут получить иммунитет к тяжелому течению коронавирусной инфекции.