Иммунолог усомнился в возможности определить омикрон-штамм самостоятельно

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок усомнился в возможности определить омикрон-штамм без специальных тестов и призвал граждан не пытаться самостоятельно диагностировать новый вариант коронавируса по определенным симптомам. Его слова приводит "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Головная боль и все прочее встречается и при ОРВИ, и при гриппе. Поэтому говорить о том, что на основании сочетания симптомов можно поставить достоверный диагноз коронавирусная инфекция, вызванная, к примеру, омикроном, скажем так, маловероятно", - заявил Болибок.

При этом специалист назвал симптом, который должен насторожить, - это сильная слабость, возникшая без причины.

"Вдруг утром внезапно не может встать с кровати, хотя вчера-позавчера вполне бодро себя чувствовал. Наверное, все-таки это визитная карточка омикрона", - объяснил специалист.

Болибок отметил, что новый штамм коронавируса выявляют даже у привитых людей, особенно он агрессивен по отношению к детям.