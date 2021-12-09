Врач описал способность коронавируса прятаться в жировых клетках

Коронавирус может эффективно прятаться от иммунной системы и мутировать в жировых клетках. При этом чем больше у человека жировых отложений, тем опаснее это для организма. Такие данные в своей публикации в Facebook озвучил руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чем больше жировой ткани, тем больший резервуар вируса может длительное время сохраняться в организме. При этом вирус не просто сохраняется, но и способен меняться и активно взаимодействует с иммунной системой, с одной стороны, успешно скрываясь от нее в жировой ткани, а с другой стороны - искажая иммунную реакцию и поддерживая воспаление", - заявил он.

По словам специалиста, это свойство жировых клеток может стать ответом на вопрос о более тяжелых формах коронавируса у людей с избыточным весом. Причем речь не столько об острой фазе заболевания, сколько об осложнениях в период восстановления у таких больных.

"Нужно бороться с избыточным весом", - резюмировал Соловьев.