Стоматолог перечислил опасные традиционные методы лечения зубов

Лечение зубной боли рецептами народной медицины чревато развитием инфекционных процессов и осложнений, предупредил глава дентального центра Dr. Shipkov dental clinic Владимир Шипков в беседе с "Газетой.Ru", передает Day.Az.

"Зубная боль бывает весьма сильной, но это не повод использовать лук, сырой картофель, сало, чеснок и другие продукты для ее купирования. Боль - следствие деструктивных процессов, происходящих в глубоких тканях зуба, поэтому проблему нужно решать последовательно. Прикладывая к больному месту еду, можно к уже имеющемуся патологическому процессу присоединить вторичную инфекцию, что почти наверняка повлечет за собой осложнения", - сказал он.

Не рекомендует врач и отбеливание зубов в домашних условиях. Cок лимона, перекись водорода и сода, которые используют для этих целей, оказывают разрушительное воздействие на эмаль.

"После такого "отбеливания" защитная оболочка становится рыхлой и уязвимой, а сами зубы осветляются не более чем на один-два тона, и то ненадолго", - пояснил Шипков.

Не стоит увлекаться и мисваками - деревянными палочками для чистки зубов, заявил специалист. Их неправильное использование чревато травмированием слизистых и десен, к тому же концентрация полезных веществ в древесине существенно ниже, чем в хороших пастах и ополаскивателях.

"Подходящая щетка, паста нужной абразивности, скребок, зубная нить и хороший ополаскиватель в комплексе гораздо эффективнее, чем мисвак, это доказано научно", - подчеркнул Шипков.