https://news.day.az/medicine/1413788.html Вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма
Вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма
Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что недавно выявленный в Южной Африке омикрон-штамм коронавируса можно перепутать с рядом других болезней. Его слова приводит издание "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Альтштейн отметил, что отличить омикрон от других заболеваний тяжело даже врачам.
"Схожие симптомы проявляются при различных простудных заболеваниях. Это и грипп, и парагриппозные инфекции, и энтеровирусные заболевания типа риновируса", - такие болезни назвал российский вирусолог.
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