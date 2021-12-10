Pfizer признал слабость против "омикрона"

В фармакологической компании Pfizer/Biontech заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма "омикрон" коронавируса - необходимо делать бустерные прививки через месяц.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает журнал Spiegel.

"В отношении "омикрона" две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если "омикрон", как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца", - заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.

Он отметил, что для полноценной защиты от нового штамма рекомендуется сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через полгода, с учетом того, что бустерные прививку могут быть уже адаптированы к "омикрону".