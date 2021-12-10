Иммунолог объяснил способность коронавируса прятаться в организме людей

Способность коронавируса подолгу находиться в жировых клетках организма объясняется их инертностью и низкой скоростью обмена веществ в них.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал российский врач - аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Так он прокомментировал слова коллеги Александра Соловьева о том, что коронавирус может быть опасен для людей с лишним весом из-за способности долго прятаться в жировых клетках.

"Жировая клетка сама по себе очень инертная в плане обмена веществ. Она поглощает из крови избыточный сахар в виде глюкозы, превращает ее жир и откладывает у себя внутри. Больше там почти ничего не происходит. Соответственно, жировая ткань - склад всяких токсинов, особенно жирорастворимых. Организму лень это все выводить, и он складирует в жировых клетках", - рассказал он.

Болибок, объяснил, что когда коронавирус попадает в такую клетку, ему там практически негде размножаться, так как для размножения вирусу нужны рибосомы, которые производят белок. А в жировой клетке их нет, так что коронавирус впадает в спячку. Но все-таки метаболизм в жировых тканях, хоть и медленный, но присутствует, так что репликация вируса в какой-то момент запускается, отметил иммунолог.

"Он выходит на мембрану клетки, и когда выходит, то его иммунная система обнаруживает. Но пока вирус хранится внутри клетки, а он там может находиться почти неограниченное количество времени, иммунитет его не видит", - рассказал Болибок.

Иммунитет чаще всего уничтожает клетки вместе с вирусом, что может приводить к значительной потере веса.

"Мы наблюдали случаи колоссальной потери веса у тех, кто болел коронавирусом в средней и тяжелой форме - теряли по 15-20 килограмм, у меня была пациентка, потерявшая 38. Так что, в каком-то смысле, коронавирус является средством похудения", - заявил он.

При это Болибок отметил, что такое "похудение" не является здоровым, поскольку вместе с жировыми клетками уничтожаются и стволовые, ответственные за регенерацию и общее омоложение организма. К тому же процесс сопровождается сильным увеличением количества холестерина и жира в крови.

Ранее о способности коронавируса прятаться в жировых клетках рассказал врач Александр Соловьев. Согласно его данным, способность вира долго сохраняться в жировых тканях позволяет ему мутировать, а также вызывать осложнения при восстановлении после перенесенной болезни.