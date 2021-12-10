Как отличить COVID-19 от гриппа?

Поскольку эпидемия коронавируса, которая привела к гибели многих людей во всем мире, похожа на грипп, люди часто не ощущают разницы между двумя заболеваниями.

Как передает Day.Az, врачи обнаружили ключевое отличие коронавируса от гриппа.

Профессор Университета Цинциннати Ахмед Садагат отмечает, что COVID-19 не имеет ничего общего с простудой или заложенностью носа.

"Иногда коронавирус путают с сезонной аллергией. Согласно исследованиям, если у человека ослабло обоняние или оно и вовсе исчезло, с большой вероятностью человек подхватил коронавирус", - заявил профессор.