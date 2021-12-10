В России заявили, что безответственно называть «омикрон» легким штаммом
Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что безответственно говорить о "легкости" омикрон-штамма коронавируса, поскольку его переносят без трудностей люди с уже сформировавшимся иммунитетом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, делать какие-то выводы по течению "омикрона" преждевременно, так как ученым еще предстоит выяснить, как этот вид коронавируса влияет на разные группы людей.
"Безответственно заявлять, что это "легкий" штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, - это абсолютно безответственно", - сказал Логунов в ходе научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.
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