Иммунолог рассказал о маловероятном появлении самой опасной мутации COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Ленте.ру", что появление самой опасной мутации COVID-19, при которой он начнет атаковать клетки иммунной системы, маловероятно и объяснил почему, передает Day.Az.

Кусками генома относительно легко обмениваются вирусы одного вида, объяснил Болибок. "Например, вирус гриппа человеческий, птичий, свиной - если они попадают в организм одного хозяина, то в одной клетке могут между собой кусками генома обмениваться", - рассказал врач-иммунолог.

Межвидовое скрещивание, по словам Болибока, происходит гораздо сложнее и реже. "Это как арбуз скрестить с вишней. Теоретически это можно, но это надо генетические манипуляции в лаборатории проводить, а в природе вероятность такого скрещивания почти нулевая", - заверил врач-иммунолог.