Найдена связь между иммунотерапией рака крови и болезнью Паркинсона

Американские врачи обнаружили, что применение так называемой CAR-T иммунотерапии для лечения миеломы, рака крови, в некоторых редких случаях приводит к развитию быстро прогрессирующего аналога болезни Паркинсона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Наши наблюдения указали на то, что перепрограммированные Т-клетки в некоторых редких случаях могут просачиваться через барьер между мозгом и кровеносной системой и вызывать прогрессирующие проблемы с работой сознания и контролем над конечностями. Это говорит о том, что при лечении миеломы при помощи CAR-T терапии необходимо постоянно отслеживать возможные проявления ее нейротоксичности", - заявил профессор ISMMS Самир Парекх, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.

Так называемые CAR-T-клетки представляют собой главный компонент одной из самых успешных форм иммунотерапии рака, за разработку которой была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018 года. Они представляют собой Т-клетки пациентов, геном которых модифицируется таким образом, что они приобретают способность распознавать определенные виды белковых молекул на поверхности раковых клеток.

После внесения подобных изменений большое число подобных телец повторно вводится в организм пациента, где они начинают атаковать скопления раковых клеток. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе CAR-T-клеток, направленных на борьбу с разными формами рака кровеносной системы, в том числе миеломы, лимфомы и лейкемии.

Опасные побочные эффекты

Профессор Парекх и его коллеги впервые обнаружили свидетельства того, что как минимум один тип CAR-T терапии, нацеленный на борьбу с миеломой, способен в крайне редких случаях вызывать нейродегенеративное заболевание, похожее по своим симптомам на болезнь Паркинсона.

Как отмечается в сообщении, несколько месяцев назад в ISMMS обратился за помощью пациент, прошедший за три месяца до этого курс CAR-T терапии миеломы. Изначально он чувствовал себя нормально, однако затем он постепенно начал терять контроль над конечностями и испытывать проблемы с работой ума и памяти. Впоследствии, пациент умер от осложнений COVID-19, что помешало полноценной диагностике его состояния.

Ученые попытались раскрыть причину появления у него проблем с работой мозга, для чего они забрали пробы крови, спинномозговой жидкости, тканей мозга и прочих биоматериалов. Их анализ неожиданно показал, что перепрограммированные Т-клетки просочились через гематоэнцефалический барьер и проникли в мозг, где они начали атаковать его серое вещество.

Подобное открытие, как отмечают профессор Парекх и его коллеги, говорит о том, что лечащим врачам нужно постоянно отслеживать то, не проникают ли Т-клетки в мозг их пациентов при использовании терапий, направленных на борьбу с миеломой. Это, как надеются ученые, позволит врачам своевременно прекратить лечение и переключиться на другие типы терапий рака крови.