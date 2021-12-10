Доктор Мясников предупредил об опасности приема алкоголя на холоде

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не пить алкоголь на холоде. Об опасности употребления спиртного в осенне-зимний период специалист предупредил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Выпуск доступен на YouTube.

Как объяснил Мясников, спиртные напитки дают человеку обманчивое чувство тепла, что в итоге может приводить к повреждению тканей из-за холода. "Все обморожения, которые встречаются в той или иной степени, [диагностируют] только у людей, которые употребляют в таких условиях алкоголь", - подчеркнул он.

При этом врач признался, что иногда во время похода позволяет себе выпить спиртное на холоде. Мясников уточнил, что это происходит только на привале. "Нам не чуждо ничто человеческое", - сказал врач и добавил, что при активных действиях в мороз, например, ходьбе и езде, алкоголь противопоказан.