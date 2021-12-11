Врач назвал сигналы будущего инфаркта

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров заявил, что на будущий инфаркт головного мозга укажут тошнота, снижение зрения, чувство онемения в руках и ухудшение координации движений. Об этом сообщает aif.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще сигналом о наступлении инфарктам является головная боль.

Медицинский специалист призвал обратить внимание на перечисленные симптомы.

"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга", - уточнил Аскаров.

По словам врача, поражение мозга человека проявляется "тирадой".

Сначала у человека нарушается сознание, потом изменяется речь, а следом возникают трудности с координацией. Так, человек может даже упасть.

При наблюдении подобных симптомов терапевт рекомендуется незамедлительно вызывать скорую помощь.